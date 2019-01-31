Вечером в четверг, 31 января, сотрудники фаст-фуда "Макдональдс" на Крещатике обнаружили возле кассовых аппаратов странный черный чемоданчик, который кто-то поставил и ушел.

По информации источников "Страны" в МВД, работники "Мака" приняли находку за бомбу и сразу же позвонили в полицию. На вызов прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Предмет аккуратно вынесли на улицу и осмотрели - провода не выглядывали, ничего внешне не указывало на то что внутри бомба. Когда взрывотехники осторожно раскрыли чемодан, прыснули смехом.

Внутри был термос, какая-то травка, похожая по запаху на шалфей и газеты. Вскоре отыскался и хозяин "бомбы".

Им оказался пожилой член Союза журналистов Украины - Владимир Биленко. Он кушал в "Макдональдсе" и по оплошности забыл свой чемоданчик, когда рассчитывался на кассе. Уже выйдя на улицу хватился пропади и вернулся за кейсом.

Все предметы внутри были в целости, поэтому никаких оснований для полицейского разбирательства не было.

Как сообщала "Страна", в Киеве "заминировали" метро Лыбидская, полиция закрыла станцию.

Напомним, что в Харькове на улицу отправили 120 детей и учителей, пока искали взрывчатку в гимназии.