Решений США и ЕС о введении дополнительных санкций в случае отказа России освободить украинских моряков можно ожидать в феврале.

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя. Его цитирует УНИАН.

"Я могу сказать, что США и Европа изучают, какие дополнительные меры мы должны принять, если Россия не оправдает ожиданий относительно возвращения моряков и продолжит свои притязания на контроль в Керченском проливе", - подчеркнул он.

Также спецпредставитель Госдепа сказал, что в феврале в США будет пересматриваться "крымский" пакет санкций, введенных из-за аннексии Крыма Россией, одной из опций является введение новых санкций, но окончательное решение пока не принято. "ЕС также рассматривает дополнительные санкции, но еще ничего не было согласовано", - отметил Волкер и добавил, что в ЕС в феврале состоится ответная встреча.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков и пытаемся вернуться на дипломатический путь для урегулирования этого кризиса", - подчеркнул Волкер. Также он сказал, что в ЕС подняли вопрос возможного введения санкций в отношении российских судов, обслуживающих российские порты в Азовском море, или непосредственно этих портов.

"Мы провели консультации с некоторыми нашими партнерами из ЕС только несколько дней назад, на которых обсуждалась эта тема", - сказал Волкер.

Министры иностранных дел Чехии и Дании Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен призывают Европейский Союз рассмотреть целенаправленные меры против Российской Федерации в случае отказа освободить украинских военнопленных, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Вопрос об этом будет поднят на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 18 февраля.

Как сообщала "Страна", Турчинов снова хочет отправить корабли в Керченский пролив.

Отметим, что Волкеру, в отличие от Климкина, понравился план Сайдика по Донбассу.