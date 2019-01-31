Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал "ложью" заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко о том, что он якобы "прятал" своего сына от участия в АТО. Об этом Турчинов написал в своем Facebook.

"В отличие от экс-министра обороны правительства Януковича Анатолия Гриценко, мой сын в самые трудные для нашего государства времена - летом 2014 года, сразу после получения диплома украинского вуза, ушел добровольцем в Национальную гвардию", - написал Турчинов.

По словам секретаря СНБО, его сын "прослужил полтора года - с лета 2014-го до начала 2016-го года, и только когда уровень противостояния начал снижаться, уволился из Нацгвардии". "Я много лет знаю Гриценко, и могу привести множество фактов, доказывающих его трусость, лживость и пустое позерство. Зная об этом, он при каждом удобном случае рассказывает о своих мечтах меня расстрелять или хотя бы посадить", - заявил Турчинов.

Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

Как сообщала "Страна", в среду было опубликовано интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим министром обороны. Гриценко в ответ на вопрос, почему он в 2014 году не пошел на фронт, заявил, что для него там не было работы. Он также заявил, что своего сына от фронта не прятал, "как это делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов".

Жена генпрокурора заявила, что подаст в суд на Гриценко.