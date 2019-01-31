Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 февраля повысила тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала", сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Согласно решению, принятому нацкомиссией на очередном заседании, тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) устанавливается в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), что на 11% больше текущего тарифа 19,596 грн за 1 куб. м. Отмечается, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до размера 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м.

В начале января "Киевводоканал заявлял, что НКРЭКУ намерена увеличить действующие тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для АО «АК "Киевводоканал", а решение об этом было принято в декабре прошлого года после открытого обсуждения проектов постановлений. По предварительным заявлениям, тарифы должны были вырасти на 13,9% (с действующего тарифа в 18,288 грн за куб. м), а тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды и водоотведению – на 13,35% (текущий тариф – 19,596 грн). В октябре 2018 года в Киеве повысили тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение на 17-20%.

Как сообщала "Страна", в Минрегионе объяснили, как украинцы смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги.

Ранее киевляне смогли через суд снизить тарифы на обслуживание домов и придомовой территории.

Также в Кабмине признали, что следующее повышение тарифов на газ состоится уже через 3,5 месяца.