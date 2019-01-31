В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1%, или на 7 381,3 млн гривен до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Об этом передает Государственная служба статистики.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 января 2019 года увеличился на 19,5 млн гривен до 4 040,6 млн гривен.

За отопление и горячее водоснабжение увеличился на 3 030,1 млн гривен до 16 631 млн гривен.

За газоснабжение увеличился на 4 270,1 млн гривен до 26 400 млн гривен.

В декабре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 607,907 млн гривен), Харьковской (2 734,931 млн гривен) и Днепропетровской (2 398,612 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 833,484 млн гривен), Днепропетровской (2 693,752 млн гривен) и Одесской (2 387,432 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в декабре зафиксирована в Киеве (800,157 млн гривен), Днепропетровской (846,259 млн гривен) и Донецкой (350,547 млн гривен) областях.

В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 21%, или на 7 516,7 млн гривен до 43 375,5 млн гривен по сравнению с октябрем.

Как сообщала "Страна", киевляне смогли через суд снизить тарифы на обслуживание домов и придомовой территории.

Напомним, что украинцев больше всего волнует война на Донбассе, низкие зарплаты и высокая "коммуналка".