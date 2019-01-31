В Национальном банке Украины не ожидают существенного влияния монетизации субсидий (выплаты их людям наличными) на инфляцию.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Его цитирует УНИАН.

"Если принимать во внимание информацию, что сумма монетизации составит приблизительно 6 млрд грн в месяц, а эксперимент продлится два месяца, то в этих параметрах, в этих условиях, эффект не будет значительным", - сказал Сологуб.

По его словам, регулятор оценивает эти 12 млрд грн монетизации в 3% частного потребления за указанный период.

"Кроме того, мы понимаем, что эти 12 миллиардов не должны в теории идти на потребительский рынок. Эти деньги должны идти на оплату коммунальных услуг. Но даже если какая-то сумма пойдет, эффект не будет значительным", - добавил Сологуб.

В Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

"Страна" разбиралась, как власти экспериментируют с нормами потребления газа и когда всем украинцам установят счетчики.

Напомним, что за год субсидии украинцам на оплату ЖКХ похудели на треть.