В Киеве неизвестный оставил кейс в помещении McDonald’s, расположенном на Крещатике. В связи с инцидентом посетителей и сотрудников заведения эвакуировали. Об этом в своем телеграм-канале сообщает сообщество "Киев оперативный".

"В McDonald's на Крещатике неизвестный принес и оставил кейс. Вызвали полицию и всех попросили покинуть заведение", - говорится в сообщении.

Фото: web.telegram.org

Напомним, на днях в Одессе жильцов многоэтажки насторожил оставленный в подъезде пакет. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили в пакете коробку с хомяком.

Ранее "Страна" писала о том, что мэру Кривого Рога позвонила неизвестная дама и сообщила о минировании сразу шести школ.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержали шутников, которые пьяными минировали киевское метро по телефону.