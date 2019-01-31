В четверг, 31 января, днем на трассе Одесса-Измаил в результате ДТП пострадало 14 человек. Есть погибший. Об этом сообщает Киев Оперативный.

По предварительной информации, BMW на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на Северном мосту Киева легковушка на скорости влетела в отбойник и спровоцировала масштабные пробки.

За рулем находился молодой парень, который рассказал, что впереди него резко сбавил скорость другой автомобиль, а скользкая дорога не дала избежать столкновения. Движение оказалось затруднено на самом Северном мосту, проспекте Бандеры и Ватутина.

Напомним, что в Киеве иностранца посадили на 5 лет за пьяное ДТП, в котором тяжело пострадала женщина.