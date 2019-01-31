Шахтер на тренировочном сборе в Турции во втором матче за день расправился с польским "Лехом" - 3:0. Ранее был обыгран "Хобро".

В середине первого тайма "горняки" повели в счете - Мораес на 31-й минуте подкараулил оплошность защитников Леха и отправил мяч в сетку.

Под занавес второго тайма Шахтер еще дважды огорчил соперника. Сперва первый гол за "оранжево-черных" забил новобранец Манор Соломон.

Израильтянин на 84-й минуте игры воспользовался пасом от Нема и уложил мяч в дальний угол - 2:0. Точку в матче поставил Кайоде, а результативный пас на свой счет записал все тот же Соломон.

Как сообщала "Страна", бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес думает заиграть в сборной Украины.

Отметим, что только за подпись на контракте Ракицкий получил от Зенита бонус в 5 миллионов евро.