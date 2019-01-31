В последний день января экспортеры устроили настоящую валютную распродажу и опустили безналичный курс доллара на 7 копеек: 31 числа межбанк закрылся в рамках 27,65-27,68 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В конце месяца бизнесу нужно быть закрыть гривневые платежи партнерам и заплатить зарплату персоналу. Потому он вовсю конвертировал валютную выручку.

"Ключевыми факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня выступили финализация участниками рынка своих финансовых расчетов за месяц и фиксация банками валютных позиций, ставшие катализатором активности с преобладанием предложения валюты", - подтвердил тенденции директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Импортеры активно скупали распродаваемый доллар, а вместе с ними и банки пополняли свои валютные запасы (позиции). Когда возникали валютные излишки, их выкупал Нацбанк около 27,73 грн/$. Банкиры рассказывают, что сегодня регулятор промышлял совсем небольшими суммами, и совокупно прибрел в резервы до $5 млн.

При этом рынок ровно отреагировал на решение Нацбанка о сохранении учетной ставки на старом уровне — 18% годовых. Некоторые даже заметили, что у Минфина вчера был шанс немного опустит ставки размещения своих облигаций внутреннего госзайма и сэкономить. В целом же решение НБУ никого не удивило.

"Сохранение регулятором учетной ставки на уровне 18% было воспринято рынком как дополнительный сигнал курсовой стабильности", - заверил Куринной.

Кроме сезонного фактора на межбанк немного начала давить ситуация в кассах, где активно снижается цена доллара.

"Наличный рынок открылся котировками 27,58-27,64 грн/$, к середине дня они снизились до 27,56-27,60 грн/$", - уточнил Куринной.

Банкиры говорят, что люди продают "американца" даже по сниженному курсу, а из-за невысокой цены, его выгодно перепродавать на межбанке.

"Суммы пока не гигантские. Но в день где-то до $10 млн. перекочевывает с наличного рынка на межбанк", - сказал Юрий Гриненко.

Как сообщала "Страна", переводы заробитчан в Украину за год выросли до $11 млрд.

Ранее Нацбанк ухудшил оценку роста ВВП Украины за 2018 год.

Также Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 18 процентов.