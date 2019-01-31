В крошечном государстве Ниуэ, представляющем собой коралловый остров в Тихом океане, умерла единственная утка по кличке Тревор, сообщает "Вокруг света".

Единственный на острове селезень был местной достопримечательностью, о которой знали, пожалуй, все 1600 жителей Ниуэ. В 2018 году, когда Ниуэ посетила редактор New Zealand Herald Клэр Треветт, о "самой одинокой утке" узнали и за пределами острова. Журналистка рассказала, что обитающего в одной и той же луже Тревора местные жители использует как своего рода дорожный указатель. Так, от одного из жителей она как-то услышала: "Поверните направо у утки".

Предположительно, селезень был занесен на остров штормом, пришедшем со стороны Новой Зеландии (находится в 2400 километрах от Ниуэ). На коралловом острове нет естественных прудов или водно-болотных угодий, и Тревор устроился у дороги в большой луже, которую пожарная служба Ниуэ позже наполнила водой.

На днях на странице Тревора в соцсети появилось сообщение, что селезня загрызли собаки. Соболезнования в связи с утратой самой знаменитой и самой одинокой утки выразили представители Торговой палаты Ниуэ, а также Тревор Маллард - спикер новозеландского парламента, в честь которого и был назван селезень.

Фото: facebook.com

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