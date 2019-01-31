Шоумен Владимир Зеленский, внезапно вырвавшийся в лидеры симпатий президентской гонки, является фактическим главой своего штаба. Об этом сообщил "Стране" источник в "Квартале 95", рассказав о том, как построено управление его предвыборной кампанией.

По его информации Зеленский в принятии решений опирается на четырех ключевых людей в штабе - участника "Квартала 95" и соавтора сценариев его шоу и фильмов Юрия Костюка (производство контента и повестка дня), известного специалиста по подготовке телешоу и производству видеоконтента Кирилла Тимошенко (медиа), официального главу партии "Слуга народа" и давнего соратника Зеленского Ивана Баканова (оргвопросы), а также адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана (по юридическим и общим вопросам).

Как сообщил источник, в феврале Владимир Зеленский собирается начать большой предвыборный тур по Украине.

Также одним из ключевых элементов кампании в штабе Зеленского рассматривают показ на 1+1 нового сезона сериала "Слуга народа", старт которого намечен на начало марта. По информации "Страны" фильм еще не доснят, но производство находится на финальном этапе. Осталось несколько съемочных дней.

В области политтехнологий участники кампании собираются делать упор на мобилизацию электората. Главным риском для Зеленского в штабе кандидата называют тот факт, что многие его сторонники (которые сейчас отвечают на вопросы социологов, наращивая рейтинг артиста) просто не придут на избирательные участки. Особенно это касается молодежи и деполитизированной публики, где особенно много симпатиков Зеленского.

Поэтому его штаб будет прилагать большие усилия для того, чтоб все-таки побудить их прийти на выборы.

Подробнее о причинах роста рейтинга Зеленского можно прочитать здесь.

Напомним, что по данным социологической группы "Рейтинг", за шоумена готовы отдать голос 19% тех, кто уже определился со своим выбором. Еще одно исследование также дает Зеленскому первое место. По нему шоумен получает 23% голосов тех, кто определился с выбором.