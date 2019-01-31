Мировые цены на нефть эталонных марок показали рекордный рост по итогам января 2019. Об этом в четверг, 31 января сообщает Интерфакс.

Котировки WTI взлетели c начала января почти на 22%, подъем может стать рекордным для этого месяца за всю историю наблюдений. Сорт Brent с начала месяца подорожал почти на 16%.

Нефтяной рынок отреагировал ростом на опасения сокращения поставок топлива из Венесуэлы после введения Вашингтоном санкций против государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Падение экспорта может превысить 500 тыс. баррелей в сутки, полагают некоторые эксперты.

Поддержку нефтяному рынку в четверг, 31 января, также оказывает снижение курса доллара на сигналах смягчения курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Слабый доллар является благоприятным фактором для сырьевых рынков в целом и рынка нефти в частности.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent в четверг на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 55 центов (0,89%), до $62,2 за баррель. Более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на $0,66 (1,07%), до $62,2 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысился на $0,99 (1,83%) - до $55,22 за баррель, впервые поднявшись до этого уровня с 21 ноября 2018 года.

"Страна" разбиралась, что будет с украинской сырьевой экономикой в 2019 году. В 2019 году нам предстоят рекордные выплаты по внешнему долгу. Только в первом квартале придется заплатить 2 млрд долларов. Даже с учетом кредита МВФ в 1,4 млрд долларов нехватка денег будет постоянно ощущаться.

Напомним, что США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.