Оказавшийся в эпицентре скандала и отчисленный из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры молодой скульптор Спартак Хачанов вместе с женой уехал в Финляндию по программе, обеспечивающей безопасность художников. Об этом в соцсети сообщила представитель программы Оксана Челышева, проживающая в Хельсинки.

"Со Спартаком Хачановым все в порядке. Сейчас он далеко от тех, кто угрожал ему и его друзьям по Академии. Он среди друзей и коллег в Хельсинки. Программа городов, обеспечивающих безопасность для художников, в действии. Artists at Risk и Финский комитет защиты мира нашли возможности срочной помощи", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, в эпицентре скандала художник оказался после того, как он в своей инсталляции "Парад членов" сравнил армию с пенисами. Работа возмутила педагогов вуза и привлекла внимание праворадикальной группировки С14, которые посчитали инсталляцию надругательством над украинской армией.

Сам художник в интервью "Стране" заявил, что он изобразил военные парады, которые проходят во всем мире, а не какую-то конкретную армию.

Ранее мы сообщали, что в киевском метро открыли выставку о легендарной украинской художнице.