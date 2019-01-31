Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией намерены выйти на новые акции протеста в феврале. Об этом сообщает пресс-служба организации АвтоЕвроСила в Facebook.

Они будут требовать отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза. Он заложен в законе о новых правилах растаможивания авто от 8 ноября 2018 года.

"Попытаемся разобраться, стала ли после принятия закона 8487 таможенная очистка доступной (до 500 евро), как радостно с трибун озвучили Нина Южанина и Петр Алексеевич Порошенко. Мы знаем, как реально наполнить пенсионный фонд и помочь людям зарабатывать и поднимать экономику нашей Украины. В феврале мы снова выйдем на мирные акции и будем добиваться отмены множителя годов в формуле расчета "акциза", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада торопит владельцев "евроблях" с растаможкой. Украинцев предупредили, что продлевать действие законов о льготной растаможке "евроблях" никто не будет.

facebook.com/AESUkraine

Как сообщала "Страна", из более чем 1,5 миллионов ввезенных в Украину "евроблях" таможенное оформление по новым правилам прошли только 16 500.

Напомним, что импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 млрд долл.