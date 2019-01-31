В пятницу, 1 февраля, в Киеве снова будут действовать ограничения в движении по Южному мосту в связи с ремонтом покрытия. Об этом на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

"01.02.2019 года с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтом покрытия на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с пр. Николая Бажана на Столичное шоссе", - сказано в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к указанным ограничениям.

Ранее "Страна" писала о том, что на Северном мосту Киева легковушка на скорости влетела в отбойник и спровоцировала масштабные пробки.

Также мы сообщали, что дороги Киева из-за тумана сковали шестибалльные пробки. Карта заторов.