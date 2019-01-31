Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,625 грн/$1 с 27,74 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,6-27,65 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 31 января укрепился до 27,7415 грн/$1 с 27,7594 грн/$1.

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 февраля до 27,740960 грн/$1 по сравнению с 27,755525 грн/$1на 31 января 2019 г.

100 долларов США - 2774.0960

100 евро - 3186.8815

10 российских рублей - 4.2445

Как сообщала "Страна", накануне регулятор понизил курс доллара на 2 копейки.