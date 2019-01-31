В четверг, 31 января, Наблюдательный совет Общественного телевидения большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией. Девять голосов "за", три – против.

Об этом сообщила член Набсовета Светлана Остапа на своей странице в Facebook.

По данным источников "Страны" на телеканале, инициатива по увольнению Зураба Аласания принадлежит Администрации президента.

"Аласания - человек Авакова, который в последнее время работает против Порошенко. Поэтому на Банковой Зураба сочли ненадежным и решили уволить через своих людей в набсовете. Хотя сам Аласания дал много поводов для этого и без политики - рейтинги низкие, в управлении бардак, с деньгами ж...па. На протяжении уже нескольких последних заседаний набсовета в адрес Аласания шла жесткая критика, многие члены ему высказывали недоверие. Так что сегодняшняя новость не спонтанная", - сказал источник.

Он затруднился сказать, кто может заменить Аласанию. Но сказал, что в телекомпании не так давно видели известного телевизионного менеджера Владимира Бородянского - недавно уволившегося с поста гендиректора медиа-холдинга Виктора Пинчука "Старлайт медиа". "Но уверенности в том, что Бородянский или какой-то другой вменяемый человек пойдет в наш дурдом нет", - полагает источник.

Он также допускает, что Аласания не согласится с решением набсовета и будет бороться за свой пост в судах.

Еще один источник в телевизионных кругах предположил, что в течение ближайших месяцев руководить НОТУ будет временный исполняющий обязанности. Позже появилась информация, что им стал член правления телекомпании Николай Чернотицкий.

"Процедура назначения нового полноценного руководителя очень длительная. Она займет как минимум несколько месяцев. До выборов президента точно не успеют", - говорит источник.

Зураб Аласания, фото: ru.tsn.ua

Напомним, что в декабре-2018 "Страна" писала в своей статьей, что "Громадське" в лице своего телеканала UA:Перший - крепко сидит на мели. Кроме того идут массовые сокращения сотрудников, а сам телеканал недавно за долги отключили от эфира. И все это - на фоне миллиардных государственных вливаний, которых, по мнению руководства НОТУ, все равно не хватает.

А еще ранее, в июле-2018 мы изучали, почему канал, на который тратятся сотни миллионов гривен налогоплательщиков, смотрит мизерное число телезрителей.