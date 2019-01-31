Ученые из Китая нашли новый метод мужской контрацепции. Он базируется на введении специальной жидкости в семявыводящие протоки. Об этом сообщает ACS Nano.

Специалисты разработали специальный многослойный гель, состоящий из частиц золота и этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA). Препарат вводят в семявыводящие протоки, чтобы не дать сперматозоидам пройти барьер.

Такой гель имеет отдельные слои, каждый из которых выполняет свою роль. Гидрогель создает физический барьер, не позволяющий сперматозоидам покидать семявыводящий проток, а EDTA убивает их. Слой золотых частиц отделяет гель от кислоты.

Чтобы вывести препарат, необходимо воздействовать на него светом в ближней инфракрасной области. Тогда все слои смешиваются и выводятся. Пока исследования провели только на мышах, но все эксперименты были удачными.

Как сообщала "Страна", ранее парламент Ирландии легализовал аборты. Также Сенат Аргентины выступил против абортов. Еще мы писали, что женщины обвинили мобильное приложение для контрацепции в своих беременностях и абортах.