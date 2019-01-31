Сотрудники Общественного наблюдательного комиссии Москвы (ОНК), которая контролирует соблюдение прав человека в местах лишения свободы, посетили раненых украинских моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

По словам сотрудников комиссии, раны у моряков зажили, а состояние здоровья стало стабильное. У них остаются небольшие жалобы после ранения. Например, боль в ногах, однако врачи уже выдали лекарства и назначили уколы. Об этом сообщает Hromadske.

Секретарь ОНК Иван Мельников добавил, что скоро моряков посетит врач-офтальмолог. "Они оценивают предоставленную им медицинскую помощь как удовлетворительную. Мы также рекомендовали администрации изолятора вывести их для осмотра в государственную больницу", - сказал Мельников.

26 января всех трех раненых моряков, Андрея Артеменко, Василия Сороку и Андрея Эйдер перевели в СИЗО "Лефортово".

Утром 25 ноября 2018 украинские корабли и рейдовый буксир были заблокированы при попытке пройти Керченский пролив. На трех судах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое получили ранения. Всех взяли под стражу на 2 месяца. Их обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море.

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 пленными украинским морякам до 24 и до 26 апреля 2019 года.

Как сообщала "Страна", Путин назвал керченский инцидент попыткой поднять рейтинг Порошенко.

Напомним, что суд разрешил военным прокурорам изъять указ Порошенко и решение СНБО о посылке захваченных кораблей ВМСУ в Азовское море.