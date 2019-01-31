Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2672-VIII, который предоставляет право Министерству обороны заключать международные договора об импорте военной продукции. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Вооруженные силы давно этого ждали, правительство это поддержало, и Верховная Рада сделала решительный шаг", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что документ позволит Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы поставлять Украине.

Закон предоставляет возможность государственным заказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту. Отметим, сейчас этим занимаются так называемые "спецэкспортеры" или же узаконенные посредники.

Ранее "Страна" писала о том, что Минобороны планирует закупить до 20 новых наименований нового оружия. Также мы сообщали, что в Минобороны отчитались об увольнениях глав ведомств с воинской службы.