Вечером во вторник, 29 января, в Днепре на углу улицы Литейной и Крутогорного спуска из гранатомета обстреляли джип Toyota Land Cruiser. Неизвестный стрелок не знал главного: что автомобиль бронирован. В итоге водитель и пассажир машины остались целы и невредимы. "Страна" выяснила подробности происшествия.

По информации источников "Страны" в прокуратуре Днепропетровской области, в обстрелянном джипе находился 45-летний местный криминальный авторитет по кличке Каха - Кахабер Ш.

"Криминальный днепровский авторитет по кличке Каха возглавляет свою группировку, которая насчитывает около 20 "бойцов". Основные направления деятельности – крышевание незаконного игрового бизнеса, подпольных табачных производств, которые подделывают известные бренды, а также контрабанда сигарет и сырья для их изготовления", - сообщил источник "Страны".

По его словам, в сферу влияния авторитета входит несколько вполне легальных частных фирм. Каха близок к вору в законе и своему однофамильцу Ш. по кличке Коба Руставский, а также к харьковскому вору по кличке Умка.

"В последнее время авторитет Каха начал "дружить" с несколькими известными днепровскими "патриотами" из общественных организаций, которые выполняли для него некоторые задания по устранению нежелательных конкурентов", - пояснил источник "Страны".

По словам правоохранителя, попытка покушения на Кахабера Ш., возможно, связана с разборками между "славянскими" и "грузинскими" ворами, которые пытаются возглавить "криминальный мир" Днепра.

Напомним, также мы писали, что Каха был за рулем бронированного автомобиля, который был обстрелян прямо на улице в Днепре. Известно, что машина зарегистрирована не на авторитета, а на другое лицо.

Также мы рассказывали о другой громкой истории последних дней: в Николаеве мужчина расстрелял пару одесситов, чтобы не платить отсуженные ими 2,5 миллионов.