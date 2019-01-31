Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны. Нарушение обнаружили в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", пишет LETA.

Например, в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и повторно делал враждебные высказывания против части жителей Украины.

Также 11 января 2018 года в эфире "60 минут" российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины. Подобным образом неоднократно фиксировалось разжигание ненависти к украинцам.

"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигания войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью", - сказал член NEPLP Патрик Грива.

Как сообщала "Страна", российский телеканал снова показал кадр из компьютерной игры в сюжете про войну в Сирии. Также мы писали, что Собчак на ТВ устроила скандал из-за видео драки своего мужа с режиссером Богомоловым. Кроме того, канал CNN сообщил, зачем назвал Симферополь российским: "Крым - спорный регион с 2014 года".