В Ессентуках найден конверт с редкими фото императорской семьи Николая II. Некоторые из фотографий подписаны детьми царя.

Об этом сообщает "Победа" со ссылкой на краеведа Романа Нутрихина. На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши здания в Ессентуках. Они лежали в конверте под ветхой балкой.

Фото нашли в ходе ремонта в здании управления Федерального казначейства Ставропольского края. На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши. Они лежали в конверте под ветхой балкой.

На многих снимках изображён один и тот же казак. По мнению местных историков, им является Анатолий Семёнович Федюшкин - сотрудник личной охраны императора.

Фото: pobeda26.ru

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