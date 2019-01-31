В Киеве на улице Житней за рулем автомобиля скончался мужчина. Инцидент произошел в четверг, 31 января, около 11:30. Об этом сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, Chrysler 300 только отъехал от дома и его водителю вдруг стало плохо. Автомобиль задел припаркованный Daewoo Lanos и врезался в забор. Причем еще некоторое время машина продолжала движение. Очевидцы происшествия пытались добраться до водителя, но двери авто были заблокированы.

Когда на место ЧП приехали спасатели ГСЧС, то они извлекли из салона уже мертвое тело. Прибывшие медики констатировали смерть.

Погибшим оказался 40-летний местный житель. На место происшествия приехали жена и друзья умершего. В разговоре с полицейскими супруга подтвердила, что у мужчины были проблемы со здоровьем. Тем не менее, официальную причину смерти установит вскрытие.

Напомним, 25 января, в Киеве на Чоколовском бульваре произошла аналогичная трагедия - за рулем движущегося автомобиля Subaru Forester внезапно умер мужчина. Неуправляемый джип врезался в стену дома.

Фото: kiev.informator.ua

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