Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что использование медицинского каннабиса оправдано, а законодательство Украины должно быть изменено таким образом, чтобы в нашей стране оно также было возможным. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

По словам и.о. главы Минздрава, применение наркотических веществ в любых целях, даже в медицинских - сложная тема, однако врачи и пациенты по всему миру утверждают, что использование каннабиса в таких целях полностью оправдано.

Супрун заявила, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Так, она перечисляет среди таких болезнь Альцгеймера, рак, хронические боли, синдром раздраженного кишечника, множественный склероз, эпилепсию, тошноту и рвоту после химиотерапии, пост-травматический синдром, глаукому.

При этом руководительница Минздрава пояснила, что растения рода Cannabis содержат активные вещества - каннабиноиды. Наиболее изученными являются тетрагидроканабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД). Их действие отличается: ТГК имеет выраженные психотропные эффекты и возбуждает нервную систему, это активное вещество "травы" черного рынка. КБД почти не имеет психотропного действия, обезболивает, расслабляет. В медицинском каннабисе преобладает КБД.

Супрун напомнила, что в Украине полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. А вчера, 30 января, на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.

"Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса - это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию медицинского применения каннабиса в научных целях и медицине", - написала Ульяна Супрун и прикрепила к посту ссылку на указанную петицию.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун отказалась объявлять эпидемию кори в Украине.

Также мы писали, что Супрун рассказала украинцам о дорогой и очень запутанной системе медицинского страхования в США.