В четверг, 31 января, в Киеве прямо на улице возле ЦИК от сердечного приступа скончался бывший депутат Верховной Рады. Вартови.Еспресо.сообщают, что скончался народный депутат первого созыва Анатолий Корж. По предварительной информации, на выходе из дома у него случился сердечный приступ. Ему был 71 год.

Анатолий Корж родился 6 августа 1947 в селе Оболонь, теперь Семеновского района Полтавской области. Работал старшим инженером, токарем-карусельщиком на Днепропетровском заводе тяжелых прессов, а впоследствии стал помощником второго президента Украины Леонида Кучмы. Был народным депутатом с 1990 по 1994 год.

Как сообщала "Страна", ранее умер известный украинский комментатор Сергей Дерепа.

Также внезапно после укола анестезии в больнице умер известный украинский журналист и редактор.