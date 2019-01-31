Президент России Владимир Путин считает, что в Украине на вопросах церковной жизни в борьбе за власть реализуется проект по спекуляциям и политиканству. Также он заявил, что Россия не вмешивается в ситуацию, но оставляет за собой право реагировать на ущемление там прав человека. Президента РФ цитирует "Интерфакс-Украина".

Выступая в четверг на торжественном акте по случаю 10-летия поместного собора РПЦ и патриаршей интронизации, Владимир Путин обратил внимание на то, что братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами.

"Но, к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня в Украине", - сказал Путин.

При этом президент РФ выразил сожаление в связи с тем, что в церковный раскол в Украине был вовлечен Константинополь. "Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы, словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", - сказал Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что российские власти "считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела".

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - добавил президент РФ.

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