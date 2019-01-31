В "Народном фронте" готовы выдвинуть Арсения Яценюка кандидатом в президенты. Окончательное решение будет принято на съезде 2 февраля. Об этом в четверг, 31 января, говорится на Facebook-странице нардепа Максима Бурбака.

По его словам, Яценюк провел встречи с партактивом в регионах. "Партия выразила безусловную доверие лидеру партии. Именно с таким настроением делегаты едут и на съезд 2 февраля", - заявил Бурбак.

Также нардеп отметил, что "все лидеры "Народного фронта" вместе с Арсением Яценюком чувствуют важность момента и своего решения". Бурбак допустил, что решение "Народного фронта" по Яценюку может повлиять на ход и результат президентских выборов в Украине.

"Третье. Какое бы решение не принял съезд, уже сейчас можем сказать точно одно: мы сделаем все, чтобы выборы были честными и демократичными. И чтобы по итогам выборов Украина стала еще сильнее", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/facebook.com/maksym.burbak

"Страна" разбиралась, как и о чем "Народный фронт" договаривается с Юлией Тимошенко. "Переговоры идут со всеми группами влияния, кроме Турчинова", – отметил собеседник в окружении Тимошенко.

Напомним, что обещал Яценюк на Майдане и почему его лоб остался цел.