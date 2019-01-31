В четверг, 31 января, на трассе Одесса - Измаил произошло ДТП при участии легкового автомобиля, мопеда и маршрутки, одна из пассажирок которой погибла. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области на странице в Facebook.

По информации правоохранителей, авария произошла в районе села Николаевка. В ДТП попали мопед, легковушка и маршрутка, которая ехала из Килии в Одессу.

По данным полиции, в результате столкновения пострадали 14 человек. Из них не выжила одна женщина - пассажирка маршрутки. 13 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Все они были госпитализированы.

Видео: YouTube/ Новости Думская

Скриншот, фото: Facebook/ Поліція Одеської області

Напомним, в Киеве пожилая женщина выскочила из-за маршрутки и угодила под автомобиль Mazda.

Также мы писали, что в Николаеве у маршрутки с пассажирами прямо на ходу отвалился руль.