Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в четверг, 31 января, несмотря на мнение главы МИД Климкина, положительно оценил "план Сайдика" о развертывании на Донбассе совместной миссии ООН и ОБСЕ.

"Я думаю, что сама суть (этого предложения - прим. ред.) в принципе полезна" - сказал он в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос о плане Сайдика.

Согласно плану, ООН и ОБСЕ на Донбассе должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

"Фундаментальный вопрос заключается в том, хочет ли Россия согласиться на международную миротворческую миссию, которая заменит российские силы, и установить настоящий мир и безопасность на Донбассе. Если Россия хочет этого, то это произойдет в рамках мандата ООН", - добавил спецпредставитель госдепа США.

По его словам, Россия "не позволяет добиться движения вперед" в том, что касается размещения миротворческих сил на востоке Украины.

Ранее Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. В Москве же заявили, что знакомы с планом Сайдика, однако считают, что такие инициативы должны быть поддержаны сторонами конфликта.

Как сообщала "Страна", процесс урегулирования конфликта на Донбассе могут облечь в новую форму. Она уже прошла первичное согласование странами "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Напомним, что в ОБСЕ сообщили о сокращении в два раза числа погибших гражданских на Донбассе за год.