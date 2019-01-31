31 января в Киеве спасатели ГСЧС достали из воды провалившихся под лед рыбака и двух полицейских, которые пытались ему помочь. Инцидент произошел в четверг около полудня на реке Десенка. Как сообщается на сайте ГСЧС Киева, сообщение о ЧП поступило в оперативно-координационный центр около 12:15. Очевидцы сообщили, что на реке Десенка на расстоянии 500 м от берега напротив взлетно-посадочной площадки для вертолетов под лед провалился рыбак. На место происшествия были направлены аварийно-спасательный отряд специального назначения.

"По прибытию спасателей было установлено, что на расстоянии около 400 м от берега под лед, также попали работники полиции, которые прибыли по вызову и самостоятельно пытались достать пострадавшего", - говорится в сообщепнии.

С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали из воды полицейских и рыбака. После оказания ему неотложной помощи, мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве прохожий спас провалившуюся под лед озера бабушку и ее внучку, которая каталась на тарелке.

Также мы сообщали, что под Николаевом четверо подростков пытались сократить путь и провалились под лед.