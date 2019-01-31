В новогоднюю ночь в Белой Церкви под Киевом разыгралась настоящая драма. Мужчина пять часов избивал свою сожительницу на ее рабочем месте - в котельной - чтобы выбить из нее признание в измене. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

Пострадавшая работница котельной в ночь с 31 декабря на 1 января должна была дежурить на работе - в котельной дошкольного учреждения. Туда и пришел ее 52-летний сожитель. Он закрыл свою жертву и начал избивать ее руками, ногами, огромным металлическим крюком. Насильник позволил своей жертве по телефону отчитаться диспетчеру о работе котельной, а затем приставил нож к горлу, угрожая убийством, и продолжил издевательства.

Спустя пять часов пыток мужчина устал и ушел в неизвестном направлении, а избитую женщину утром нашел ее сменщик. Медики диагностировали у женщины перелом руки, разрыв барабанной перепонки, множественные ссадины и синяки. В больнице она провела почти месяц.

Что касается насильника, правоохранители нашли и задержали его в городе Полтава, где он скрывался у родственников. Сейчас злоумышленнику объявлено подозрение по ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ст. 127 (пытки) и по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Фото: kv.npu.gov.ua

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