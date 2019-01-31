Прокуратура Киева добилась реального наказания водителю, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил тяжкие телесные повреждения женщине-пешеходу. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Уточняется, что ДТП произошло 1 февраля 2018 на улице Бориспольской в ​​Дарницком районе столицы.



41-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь с превышением скорости, выехал на трамвайные пути и совершил наезд на 26-летнюю женщину. После этого злоумышленник скрылся с места ДТП, оставив пострадавшую в бессознательном состоянии. Его удалось задержать, благодаря неравнодушным свидетелям. Как оказалось, на момент ДТП мужчина находился в нетрезвом состоянии. В его крови обнаружили 1.58 промилле алкоголя.



Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение.



По результатам расследования водителю, который оказался гражданином другого государства, объявлено подозрение по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, причинили тяжелое телесное повреждение) УК Украины.



Приговором Дарницкого районного суда Киева злоумышленник признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Броварском проспекте пьяный водитель устроил массовое ДТП.

Также мы сообщали, что под Днепром пьяный водитель сбил беременную женщину и ее двухлетнего сына.