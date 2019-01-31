Жители четырех улиц украинской столицы остались без холодной воды. Адреса и сроки
В четверг, 31 января, жители четырех улиц Киева остались без холодной воды из-за аварии. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
"По состоянию на 16:00 31 января аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.
Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
- ул. Маршала Гречко, 24, 24А, 26;
- пр-т. Свободы, 30;
- Оболонская площадь, 5,
- ул. Академика Булаховского, 22, 24, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30, 30А, 30Б, 32, 32А.
Как сообщала "Страна", Киевские власти объяснили подорожание горячей воды массовой установкой бойлеров. Транспортировка горячей воды в дом, где из 100 квартир только 30 ее покупают, приводит к существенному ее удорожанию.
Напомним, что с 14 ноября для киевлян выросли тарифы на холодную воду.
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