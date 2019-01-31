В четверг, 31 января, жители четырех улиц Киева остались без холодной воды из-за аварии. Ориентировочный срок ликвидации повреждений - сутки. Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

"По состоянию на 16:00 31 января аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - сказано в сообщении.

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Маршала Гречко, 24, 24А, 26;

пр-т. Свободы, 30;

Оболонская площадь, 5,

ул. Академика Булаховского, 22, 24, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 30, 30А, 30Б, 32, 32А.

Как сообщала "Страна", Киевские власти объяснили подорожание горячей воды массовой установкой бойлеров. Транспортировка горячей воды в дом, где из 100 квартир только 30 ее покупают, приводит к существенному ее удорожанию.

Напомним, что с 14 ноября для киевлян выросли тарифы на холодную воду.