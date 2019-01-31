В пятницу, 1 февраля, в Украине сохранится теплая погода, во многих областях по-прежнему будут идти дожди и наблюдаться туманы. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, из западных областей дождь со снегом ожидается в Ужгороде. В соседних регионах - без осадков. Температура воздуха будет держаться на уровне -1...-3 ночью и +1...+4 днем. Похожая погода ожидается в восточных областях. Днем тут 0...+4 градуса, ночью: -1...-3 градуса, осадков по прогнозу не будет.

А вот центральные и северные регионы ожидают дожди со снегом, небольшой минус ночью и до +4 градусов днем. В Одессе синоптики обещают дождь и до +6 градусов, в Херсоне и Николаеве - без осадков.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, сегодня, 31 января, в Украине - дожди и магнитная буря.

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