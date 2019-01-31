В Киеве пассажиры трамвая перенесли припаркованный на путях и заблокировавший движение внедорожник. Инцидент произошел 31 января на Дегтяревской, 53. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

"Пассажиры трамвая на Дегтяревской, 53 решили долго не ждать неудачно припарковавшегося водителя на внедорожнике", - говорится в сообщении.

Как видно на видео, толпа людей окружила внедорожник, и потащила его в сторону дороги.

Любопытно, что в комментариях к видео пользователи соцсети советуют в следующий раз не просто убрать "неудачно" припаркованное авто с путей, но и перевернуть его на бок или на крышу.

Ранее "Страна" писала о том, что на Рождество во Львове из-за "не так" припаркованного автомобиля избили консула Бельгии.

Также мы сообщали, что в Киеве эвакуировать неправильно припаркованные авто начнут уже весной.