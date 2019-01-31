Бывшая жена футболиста Александра Алиева Татьяна рассказала о побоях от экс-мужа. Также она показала журналистам видео, на котором видны следы от ударов.

Татьяна Алиева сообщила, что бывший муж "сломал кровать о ее голову" и выгнал из дома. Она утверждает, что футболист избивает ее на протяжении восьми лет, также при детях он говорил, что их "мамы больше нет". Сам Алиев опровергает обвинения в насилии, однако подтверждает тот факт, что выгнал бывшую супругу из дома.

По факту избиений женщины Алиевым было возбуждено пять уголовных дел, ни одно из них пока до суда не дошло.

В августе 2018 года футболист в интервью обвинил журналистов и "злых языков" в том, что они создали ему репутацию алкоголика. При этом он признал, что мог "пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить", но зависимостью не страдал.

Тем не менее, Алиев не раз попадал в скандалы в состоянии алкогольного опьянения. Так, в июне 2014 года он устроил дебош в одном из ночных клубов Киева. Игрок угрожал посетителям заведения оружием и был выставлен из клуба охраной.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", Александр Алиев не хочет лезть в политику и заявил, что Крым принадлежит Украине.

Отметим, что бывшая жена экс-динамовца Алиева обвинила его в избиении и показала фото синяков.