Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году возросли на $1,7 млрд. до $11 млрд. Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет Интерфакс-Украина.

"В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд", - сказала она во время монетарного брифинга в Киеве 31 января. По словам Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов, которых уже насчитали в количестве почти 8% населения. При этом денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили $7,5 млрд, в 2017 году возросли до $9,3 млрд.

Напомним, что за шесть месяцев прошлого года в Украину официально прислали больше миллиарда долларов переводов.

Ранее "Страна" сообщала, что министр соцполитики Рева призвал обложить налогом деньги заробитчан, пересылаемые в Украину.