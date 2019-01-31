В Николаеве у маршрутки прямо на ходу отвалился руль. Об этом в социальной сети Facebook сообщил очевидец Сергей Глушко. По его словам, микроавтобус ехал по маршруту Николаев - Лупарево. Инцидент произошел в среду, 30 января, около 15:30.

"Сегодня 30.01.19. маршрутка на Лупарево (15:00) в Лиманах закончила свой маршрут - отпал руль. В Лупарево пришел пешком", - пишет очевидец.

В комментариях к посту автор сообщения отметил, что руль отвалился, когда автобус ехал на маленькой скорости. "Качество дороги не дало разогнать автобус. Случись это на трассе - последствия были бы непредсказуемы", - добавил Глушко.

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