Февраль в Украине начнется с такой же погодой, какой заканчивался январь: будет тепло, пасмурно и дождливо. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, и сегодня, и завтра, и в ближайшее время над Украиной будет господствовать теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. Февраль начнется, как и завершается январь: ночью около нуля, днем +1...+4 градуса, на юге +4...+9 градусов, в Крыму до +12 градусов. Ожидаются туманы, мряка, небольшой дождь.

"Еще и еще раз напоминаю - теплая погода способствует таянию снега и льда, прилепляет опасные сосульки на крыши домов. Ледяные лужи маскируют лед, можно и грохнуться прямо в лужу, и промочить ноги", - предупредила синоптик.

Также, по словам Диденко, в Киеве февраль начинается теплой влажной погодой. Ближайшей ночью около нуля, завтра днем +1...+3 градуса, туман, морось, небольшой дождь.

"Едим зеленый лук, желтые лимоны, оранжевые мандарины, красные яблоки, словом, насыщаем яркими красками серую синоптичну ситуацию, а себя - витаминами", - резюмировала она.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, в Украину снова придут морозы не раньше 8 февраля.

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