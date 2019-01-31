Национальный банк ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2018 года до 3,3% с 3,4%. Об этом сообщается на сайте регулятора 31 января.

Прогноз роста экономики в следующие два года остался неизменным – 2,5% и 2,9% соответственно. "Как и ранее прогнозировалось, рост реального ВВП в 2019 году замедлится до 2,5%. Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году", - говорится в сообщении.

Дополнительными факторами замедления экономики выступят снижение урожая зерновых после рекорда в 2018 году, а также постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности из-за влияния протекционистских мер в мире. "Ключевым двигателем экономического роста останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения - заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы", - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, с 2019 года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% в 2020 году и 3,7% в 2021 году. Также НБУ считает реалистичным прогноз относительно замедления инфляции по итогам текущего года до 6,3% с 9,8% в предыдущем году. "К тому же, как и планировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона - 5% +/- 1 процентный пункт (п.п.)", - сообщает центробанк. В то же время проинфляционное влияние будет иметь дальнейшее повышение административно регулируемых цен и тарифов, необходимое для их приведения к рыночному уровню.

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