В четверг, 31 января на территории Николаевского морского порта произошел пожар. Об этом сообщает областное управление ГСЧС на своей странице в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что инженер пожарной безопасности предприятия в 12:35 позвонил по номеру "101" и сообщил о возгорании вентиляционной трубы на территории Николаевского порта. На место происшествия приехали дежурные караулы второй и третьей пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС в Николаевской области.

Пожар на площади 20 кв. м. локализовали в 13:20. На месте работали 7 единиц техники и 25 человек личного состава.

Фото: facebook.com/ ГСЧС

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