Начальнику центра асфальтобетонных и органических вяжущих ГП Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина Госагентства автомобильных дорог Украины, который в октябре 2018 года попался на взятке в 650 тысяч гривен, грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, чиновник требовал и получил от представителя одного из ООО взятку в размере 650 тысяч гривень за ускорение проведения экспертизы и получения положительных выводов исследования продукции указанного ООО. 17 октября он был задержан в собственном кабинете в момент передачи ему 590 тысяч гривен - второго транша взятки.

В результате начальника НИИ обвиняют в правонарушении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получении неправомерной выгоды служебным лицом. Обвинительный акт уже направлен в суд, чиновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Луганской области СБУшник и командир воинской части ООС получали взятки от контрабандистов.

Также мы писали, что у Луценко отчитались, что в минувшем году украинцы потратили на взятки 207 миллионов гривен.