В Украинской православной церкви (МП) выразили возмущение в связи с регистрацией Минюстом нового названия ПЦУ. Об этом в четверг, 31 января, сообщается на Фейсбук-странице Центра информации Украинской православной церкви (МП).

В канонической церкви назвали регистрацию ПЦУ как "Киевской метрополии УПЦ" - рейдерством и напомнили, что это название закреплено за ними.

"Не надо быть юристом, чтобы понять, что это незаконно и беззаконно! Юридические названия не могут дублироваться. Как государственные органы могли зарегистрировать еще одну Киевскую Митрополию Украинской Православной Церкви, если таковая уже существует? Рейдерство!" - заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (МП) Николай Данилевич.

Фото: facebook.com/church.information.center

"Страна" разбиралась, зачем власти решили форсировать переименование УПЦ.

На стороне ПЦУ играет нынешняя власть. Спикер Парубий уже прямо заявил, что на процесс переименования Украинской православной церкви (МП) не повлияют попытки оспорить закон в суде.

Отметим, что под Винницей выгнали с собрания церковной общины чиновников, попытавшихся перевести ее в ПЦУ.

Напомним, что афонские монахи отказались ехать на интронизацию главы ПЦУ.