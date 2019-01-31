В четверг, 31 января, в Киеве прямо на улице от сердечного приступа скончался бывший депутат Верховной Рады второго созыва. Об этом сообщает depo.ua со ссылкой на телеканал "Прямой". Отмечается, что мужчина умер прямо на улице под зданием ЦИК, куда он направлялся по своим делам.

"Внезапно мужчине стало плохо, очевидцы вызвали "скорую", но врачи констатировали смерть. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ", - говорится в сообщении.

Мужчине на вид примерно 60 лет. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Фото:depo.ua

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