Китайский зонд Chang'e-4 передал данные о температуре на поверхности Луны в ночное время. Ранее он совершил первую в истории посадку на обратную сторону спутника Земли. Выяснилось, что температура там опускается до минус 190 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Xinhuanet.

"Согласно данным, переданным лунным зондом на Землю, ночная температура в январе на поверхности обратной стороны Луны опускается до минус 190 градусов Цельсия", - отмечают в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Это первый раз, когда китайские ученые получили "из первых рук" данные о температуре на поверхности Луны во время лунной ночи. Показатель оказался ниже ожидаемого. До этого ученые полагали, что температура на поверхности небесного тела доходит лишь до минус 170 градусов по Цельсию.

Лунная ночь продолжается около двух недель. На это время китайский зонд был введен в спящий режим.

Как сообщала "Страна", на китайской станции "Чанъэ-4" заколосился хлопок. Отбор биологических образцов проходил по жестким критериям. Кроме того, в силу ограничений по весу, семена должны были быть небольшого размера, а также иметь способность адаптироваться к условиям лунной поверхности. То есть к низкой гравитации, радиации, сильным перепадам температур, а также к суровым условиям окружающей среды.

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