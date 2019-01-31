Если Украинская православная церковь Московского патриархата не сменит свое название в соответствии со вступившим в силу 27 декабря законом, это сделает Министерство культуры в принудительном порядке. Об этом пишет УНИАН.

Так, председатель подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский заявил, что Минкульт может сменить название УПЦ МП в официальном госреестре, так как это ведомство ялвяется регистрирующим органом.

"Этот государственный орган сделал экспертизу, определил, кто попадает под норму закона об изменении названия, далее он предупредил этих людей, и дальше он будет действовать по закону", - заявил Еленский.

Отметим, что, согласно закону, "религиозная организация с центром в государстве, которое совершило военную агрессию против Украины, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны". При этом религиозные организации должны внести соответствующие правки в свои уставы в течение 4 месяцев, общины - в течение 9.

Напомним, в УПЦ объяснили, почему они не обязаны менять название.

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