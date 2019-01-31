Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 18%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции до цели 5% в 2020 году. Согласно сообщению регулятора, в 2018 году потребительская инфляция замедлилась до 9,8% (с 13,7% в 2017 году) - самого низкого уровня за последние пять лет. Кроме того, НБУ оставил неизменным прогноз инфляции на 2019-2020 годы. "Инфляция будет и дальше постепенно замедляться. Как и ранее, Национальный банк ожидает, что она снизится до 6,3% на конец 2019 и 5% на конец 2020 года. К тому же, как и планировалось ранее, уже к началу 2020 года инфляция войдет в пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п. п.)", - сообщает регулятор.

Напомним, Национальный банк в декабре прошлого года во второй раз подряд решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого регулятор дважды принимал решение о повышении ставки - в сентябре до 18% годовых и ранее в июле до 17,5%. Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

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