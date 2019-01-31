Сосульку весом в 100 килограммов сняли промышленные альпинисты с крыши одного из домов в Харькове. Об этом сообщил директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

"Вот такие ледяные глыбы, весом по 100 килограммов, снимают альпинисты с домов Харькова", - написал Сидоренко.

Кроме того, он показал и другие фото с сугробами и наледью на крышах.По словам Сидоренко, в Харькове насчитывается около восьми тысяч домов коммунальной собственности, а альпинистов, которые могут сбивать снег и наледь, всего 180 человек, и работать они могут лишь в светлое время суток. Поэтому каждая бригада успевает расчистить по несколько крыш за смену.

В связи с этим чиновник призвал харьковчан быть осторожными и чаще смотреть вверх.

Фото: facebook.com/ Юрій Сидоренко

Ранее "Страна" писала о том, что в Кременчуге сосулька раздробила голову 16-летнему парню, который попал в реанимацию. Также мы сообщали, что в Киеве падающие сосульки повредили 18 припаркованных машин.